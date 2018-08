Andere bazen, andere wetten: WhatsApp voert verandering door die het nooit wilde

De oprichters van de berichtendienst WhatsApp zijn altijd tegen reclame geweest, maar nu het bedrijf in handen is gekomen van Facebook verandert die strategie. Vanaf volgend jaar worden advertenties wel mogelijk, zij het enkel in de “WhatsApp Status”, waar foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld die na 24 uur automatisch verdwijnen. De private chats blijven reclamevrij.