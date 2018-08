Supertalent en generatiegenoot van Charly Musonda krijgt wél zijn kans bij Chelsea: Belg zit op de wip

Chelsea verloor woensdagavond na strafschoppen een oefenwedstrijd van Arsenal. Een van de uitblinkers bij de Blues was alweer Callum Hudson-Odoi. De amper 17-jarige flankspeler heeft van coach Maurizio Sarri zelfs het goede nieuws gekregen dat hij het seizoen mag uitdoen bij Chelsea. En dat is slecht nieuws voor Charly Musonda Jr.

LEES OOK: Ciman afgetroefd door Juventus-jonkie, spanning tussen Chelsea en Arsenal, bijna wereldgoal van Benfica

Chelsea speelde woensdag zijn tweede wedstrijd op de International Champions Cup. In beide gevallen stond het na 90 minuten 1-1 en moesten de Blues strafschoppen trappen. Tegen Inter werd met 5-4 gewonnen, tegen Arsenal met 6-5 verloren.

De aanval van Sarri was tweemaal dezelfde: Pedro op rechts, Alvaro Morata centraal en Callum Hudson-Odoi op links. En Charly Musonda? Die startte tegen Inter op de bank en bleef daar ook zitten. Tegen Arsenal maakte hij zelfs geen deel uit van de selectie. Terwijl een minder groot talent als Lucas Piazon wel speelminuten kreeg. Tot dusver moet Musonda dan ook tevreden zijn met een invalbeurt van dertien minuten tegen Perth Glory. Het is duidelijk dat Sarri geen grote fan is van Musonda, die vorig seizoen nog onsuccesvol werd uitgeleend aan Celtic. Waar zijn toekomst dit seizoen ligt, is onduidelijk.

Foto: AFP

LEES OOK: Anderlecht informeert naar terugkeer Charly Musonda Junior

Het contract van de Belgische dribbelaar bij Chelsea loopt gelukkig nog tot 2022, maar op 21-jarige leeftijd zit hij nog steeds maar aan zeven optredens voor het A-team van de Blues. Hudson-Odoi is vier jaar jonger en krijgt nu wel zijn kans, nadat hij vorig seizoen al mooie dingen liet zien bij de U23. Tien goals en vier assists in zestien optredens. Nagenoeg dezelfde cijfers als Musonda (tien goals en zes assists) in 47 wedstrijden.

“Hudson-Odoi? Hij zal het hele seizoen bij ons blijven”, antwoordde Sarri na afloop van de wedstrijd tegen Arsenal op een vraag over de toekomst van het Engelse toptalent. Hij is nog zeer jong, we moeten afwachten. Hij gaat op termijn een héél sterke speler worden.”

Zijn prestaties in twee oefenwedstrijden konden de Italiaan overtuigen. Vraag maar aan Arsenal-back Hector Bellerin hoe goed Hudson-Odoi is. De Spanjaard zag sterretjes en kon in de eerste helft niet anders dan een penaltyfout maken op de technisch vaardige 17-jarige. Wat opvalt bij Hudson-Odoi is zijn snelheid met de bal, door de gigantische stappen die hij maakt. Een beetje zoals Kylian Mbappé. Hij bood Morata bovendien enkele goede kansen aan en scoorde bijna zelf vlak voor de pauze.

“Callum heeft tot nu toe heel wat kwaliteit en karakter laten zien”, aldus César Azpilicueta. “Nu is het aan hem om dat niveau aan te houden. Ik ben er zeker van dat als hij de dingen blijft doen die hij nu aan het doen is en hard blijft werken, dat hij belangrijk kan worden voor het team. Het ligt in zijn handen. Ik maakte mijn debuut op mijn zeventiende bij Osasuna en het draait om consistentie. Callum speelde vorig seizoen al enkele keren met ons mee (vier invalbeurten, red.), is bezig aan een goede voorbereiding en heeft nog alle ruimte om te groeien. Hij kan ver geraken.”

Ook op Twitter is men al helemaal gek de 17-jarige Hudson-Odoi:

Hudson-Odoi looks like everything Musonda should've been. Such a baller this boy https://t.co/pY3KZj6rk3 — Rk (@RkFutbol) 2 augustus 2018

Hudson-Odoi is singlehandedly trying to recreate Morata, but Morata be like, “nah, I prefer to struggle.” — Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) 1 augustus 2018

Strip everything away, age, reputation, anything, and it's hard to argue that Hudson-Odoi hasn't been Chelsea's best player so far in pre-season.



That DOESN'T mean he's near being the finished article but, well, he's doing his bit. #step — Chelsea Youth (@chelseayouth) 1 augustus 2018

Instead of doing Jorginho's 247 passes in 73 minutes video, Hudson Odoi' s performance in terms of creating space for himself and positive first touches is a must watch for a 18 year old attacker.



There's technical ability but also a lot of coaching behind that. — Sébastien Chapuis (@SebC__) 1 augustus 2018