Roof van Zweedse kroonjuwelen is niet de gekste in de geschiedenis. Vraag de Britten maar eens naar ‘Kolonel Blood’

Twee dieven die de Zweedse kroonjuwelen stelen en daarna met een speedboot vluchten: de diefstal in James Bond-stijl haalde woensdag alle krantenkoppen. Een straf verhaal was het, want het is weinigen gegeven om met de kroonjuwelen aan de haal te gaan. ‘Kolonel Blood’ slaagde er in 1671 in het Verenigd Koninkrijk bijna in, met een bijna net zo heroïsch verhaal als gevolg.

Na de spectaculaire diefstal, door twee dieven die twee koninklijke kronen wisten te stelen uit de Strängäs-kathedraal in Stockholm en vervolgens vluchtten met een speedboot, worden in het Verenigd Koninkrijk herinneringen opgehaald aan Thomas Blood. Ook hij stal de kroonjuwelen, maar hij ging veel sluwer te werk.

Blood was een Ierse avonturier die in het Verenigd Koninkrijk vooral bekend is als ‘Kolonel Blood’ of ‘Kapitein Blood’. In 1642 kwam hij naar Engeland om voor Koning Charles I te vechten tijdens de burgeroorlog. Toen bleek al dat hij geen te vertrouwen iemand was: toen hij besefte dat hij bij de verliezers streed, wisselde hij van kant.

Het weerspiegelt wat voor iemand Blood was. Manipulatie en in alle geheim misdaden bekokstoven, daar hield de Ier als geen ander van. Jammer genoeg voor hem was zijn grootste voorliefde niet zijn grootste kwaliteit. Wel integendeel: vaak liepen zijn plannen verkeerd. Zo probeerde hij ooit om veel geld te verdienen door zich voor te doen als dokter. Hij viel snel door de mand. Dokter spelen zonder medische voorkennis is nu eenmaal niet eenvoudig.

Dapper

Auteur Angus Donald omschreef hem ooit als nodeloos brutaal en enorm egoïstisch. Maar ook: enorm dapper. Dat bleek in 1671, toen hij met enkele kompanen het plan in elkaar stak dat hem wereldberoemd zou maken: de kroonjuwelen stelen.

De daders dachten goed na over elke stap. Want voor ze aan de haal konden gaan met de juwelen, moesten ze erbij geraken. Dus benaderden ze Talbot Edwards, de bewaarder ervan, en bouwden ze geduldig een goede band op met hem. Zo werden ze uiteindelijk vrienden en kwamen ze al eens bij de man thuis over de vloer.

Gewelddadig

Op de dag van de overval zat Blood bij Edwards thuis. Hij viel de man wiens enige taak het was om de kroonjuwelen veilig te houden aan met een houten hamer en een zwaard. Bijzonder gewelddadig mepte hij de man buiten westen, waarna zijn kompanen binnenstormden en de juwelen stalen. Ze vulden hun zakken met schatten en elk object dat er niet in zou passen, maakten ze zo plat dat het wel lukte.

Waar ze niet op rekende, was dat Edwards weer bij bewustzijn zou komen. Hij schreeuwde het uit, waarna zijn zoon ter hulp schoot. Bewakers overmeesterden de boeven en stopten hen in de gevangenis. Ze vreesden voor een bijzonder lange gevangenisstraf of de doodstraf, maar daar besliste Blood anders over.

Landgoed

Het brein achter de overval weigerde alle medewerking en zei dat hij alleen met koning Charles II wilde praten. Verrassend genoeg kwam het effectief zover. Wat er gezegd werd, blijft tot op vandaag een groot mysterie. Heeft Blood de koning afgeperst of bedreigd? Of heeft hij hem gewoon gecharmeerd en indruk gemaakt? Feit is dat hij niet veroordeeld werd maar een koninklijk pardon en een landgoed in Ierland kreeg.

De Britse kroonjuwelen zijn dezer dagen te bezichtigen in het Juweelhuis in The Tower of London, maar dankzij Blood en de zijnen kunnen ze niet meer aangeraakt worden.