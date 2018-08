Achter de schermen bij de opnames van ‘Zo gaan wij op pad’, het themanummer van musical ‘Hans en Grietje’

Donderdag vonden de opnames plaats van de videoclip voor ‘Zo gaan wij op pad’, het themanummer van de gloednieuwe musical ‘Hans en Grietje’. Het gaat om een moderne herwerking van het originele sprookje. Wij mochten een kijkje nemen achter de schermen en een praatje slaan met Wout Verstappen en Ianthe Tavernier, de hoofdrolspelers in de musical.

Voor beide acteurs is het alvast een eer om de rol van de bekende sprookjesfiguren op zich te mogen nemen. “Ik vind het supertof”, klinkt het bij Tavernier, die voordien ook al Ariël speelde in de musicalversie van ‘De Kleine Zeemeermin’. “Ik hou wel van dat stoere, niet te meisjesachtige, en dat is wat Grietje is.”

‘Hans en Grietje’ zal zowel in de herfst- als kerstvakantie te zien zijn in verschillende grote theaterzalen over heel Vlaanderen.