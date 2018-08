Zweedse prinses Madeleine verhuist met haar gezin naar Florida

Prinses Madeleine verhuist met haar gezin naar de VS. Dat heeft het Zweedse paleis donderdag bekendgemaakt. De prinses en haar echtgenoot, de Brits-Amerikaanse zakenman Christopher O’Neill, plannen de verhuizing naar Florida tegen de herfst, aldus het paleis in Stockholm.

“De verhuizing kan nu de kinderen nog niet school gaan”, aldus het paleis. Het koppel heeft drie kinderen: prinses Leonore (4), prins Nicolas (3) en prinses Adrienne die pas in maart van dit jaar geboren werd.

Prinses Madeleine (36) is het jongste kind van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. De prinses zal vanuit de VS blijven werken voor de non-profit organisatie World Childhood Foundation, terwijl O’Neill zakenbelangen te behartigen heeft in de VS en in Europa. Het koppel behoudt de woning die ze hebben in Stockholm. De eigendom die ze in Londen hebben zal verkocht worden.