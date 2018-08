Thierry Henry ontkent geruchten omtrent toekomst

Brussel - Ondanks het meest succesvolle WK in de geschiedenis van het Belgische voetbal, verlengde T3 Thierry Henry zijn overeenkomst met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet en sinds de terugkeer uit Rusland wordt er dan ook heel wat gespeculeerd over de toekomst van de Franse voormalige wereldkampioen.

De voorbije weken werd hij onder meer genoemd bij de Engelse tweedeklasser Aston Villa en de Egyptische nationale ploeg. “Sinds ik mijn afscheid als voetbalanalist bij Sky Sports heb aangekondigd om me volledig op mijn trainerscarrière te focussen, ben ik meermaals gelinkt met posities in binnen- en buitenland”, klinkt het in een mededeling op zijn Twitter-account. “In tegenstelling tot de misleidende berichtgeving hieromtrent, hebben mijn adviseurs en ik tot nu toe geen onderhandelingen gevoerd met clubs en federaties. Ik wil geduldig te werk gaan en zal mijn beslissing op het gepaste moment nemen.”

Omdat de opties van de voormalige spits mogelijk elders liggen, moet de KBVB waarschijnlijk toch op zoek naar een nieuwe T3. Het dreigt dus een bijna volledig vernieuwde technische staff te worden, want assistent-bondscoach Graeme Jones is intussen vertrokken naar de Engelse tweedeklasser West Bromwich Albion, momenteel nog de werkgever van Rode Duivel Nacer Chadli. Er is dus werk aan de winkel voor Roberto Martinez en de Technische Commissie. Begin september volgt er immers al een oefeninterland in en tegen Schotland, enkele dagen later gaat de Nations League van start met een verplaatsing naar IJsland.