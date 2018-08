“Lopen is mijn medicijn. Maar niemand ziet hoe ik mij die andere 23 uur op een dag voel.”

“Of het op een rustige plek kan? En net voor de middag of in de vroege namiddag? Meer verlangt ze niet om af te spreken. Geen toeters en bellen, noch bubbels om haar eerste wedstrijd sinds zeven jaar te fêteren. “Ik drink enkel plat water.” Stralend komt Lindsey De Grande (29) binnen in een hotel in Brugge, waar ze eind mei – anoniem – Dwars door Brugge won. Zeven jaar nadat ze een van de rijzende sterren van de Belgische atletiek was, Europese top op de middellange afstand, op weg naar de Olympische Spelen van Rio 2016. Maar aan die droom kwam abrupt een eind.

“Chronische leukemie. Levensverwachting: drie à vijf jaar.” Zo stond het op Google – want natuurlijk kon ze dat niet laten na haar diagnose. Zeven jaar later is Lindsey De Grande ...