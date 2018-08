Zware brand bij garage Beerens, A12 in beide richtingen afgesloten: “Hou ramen en deuren dicht”

Aartselaar - Aan de Boomsesteenweg in Aartselaar woedt donderdagavond een hevige brand bij autohandel Beerens. Het vuur was door weggewaaide brokstukken ook overgeslagen naar een of meerdere aanpalende bedrijven, maar die kleine brandhaarden zijn volgens de gemeente intussen geblust. De A12 blijft nog volledig afgesloten in beide richtingen. Wie vaststaat in de file krijgt door de hulpdiensten water toebedeeld.

“Zowel de hoofdrijbaan (A12) als de zijrijbaan (N177) zijn dicht”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan onze redactie. “Als je in de buurt rijdt, hou je het best ook je ramen dicht en zet je de ventilatie in je auto uit.”

Het blussen van de industriebrand zal allicht nog een hele tijd duren. De rookpluim is nog steeds van kilometers ver te zien en zorgt ervoor dat omwonenden in de ruime omgeving - vlakbij zijn er nauwelijks woningen omdat het om industriegebied gaat - ramen en deuren gesloten moeten houden. Bestuurders worden gevraagd de ramen dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De rijbanen blijven afgesloten tot de bluswerken achter de rug zijn, wat voor flink wat hinder kan zorgen. “We raden iedereen aan om de E19 te nemen als je van Brussel naar Antwerpen moet of omgekeerd.”

Richting Brussel is de A12 afgesloten vanaf het knooppunt Antwerpen-Zuid, komende van de Antwerpse ring (R1) richting Gent. Vanuit Gent is de uitrit richting de A12 net na de Kennedytunnel afgesloten. Richting Antwerpen moet het verkeer vanuit Brussel de A12 dan weer verlaten in Willebroek. Wie van de N16 vanuit Sint-Niklaas komt, moet eraf in Boom. Er wordt volgens het Vlaams Verkeerscentrum een omleiding voorzien via de E19, maar op die route moet je eveneens rekening houden met lange wachttijden in beide richtingen.

(lees verder onder de video)

VIDEO Zware brand bij Beerens . Video: ATV

Omleidingen De Lijn

Buslijn 500 (Antwerpen – Mechelen) volgt intussen een grote omleiding: van het kruispunt A12 / Cleydaellaan – Kontichsesteenweg (Aartselaar) tot de Grote Markt van Boom. De 12 tussenliggende haltes op de A12 kunnen door de brand niet bediend worden. De omleiding loopt in beide richtingen via Hemiksem, Schelle en Niel.

Ook lijnen 286 en 287 volgen een aangepast traject. Door de brand kunnen ze het laatste stuk van Willebroek tot Boom niet bedienen.

#A12 Door een bedrijfsbrand is de hoofdrijbaan (A12) én de zijrijbaan (N177) momenteel in beide richtingen afgesloten thv Aartselaar. Van Brussel naar Antwerpen of omgekeerd? Kies voor de #E19! — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 augustus 2018

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: rr

Foto: rr