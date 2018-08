Nieuwe baas Union heeft grote ambities: “Zo snel mogelijk naar 1A promoveren”

Vorst - Tony Bloom werd donderdag in het Joseph Mariënstadion voorgesteld als de nieuwe voorzitter van Union. “Ik wil zo snel mogelijk promoveren naar de eerste klasse van België”, toonde de Brit, die zijn fortuin met gokken vergaarde, zich ambitieus.

“Ik ben ontzettend enthousiast om hier te zijn. Ik heb lang gezocht naar een nieuwe club in Europa. Deze club heeft met elf landstitels een enorme geschiedenis, speelt in een historierijk stadion en heeft warme supporters. Dat doet me denken aan mijn eerste club Brighton & Hove Albion. Dat heeft me dus overhaald. Daarom zal ik de Brusselse tradities bij Union ook respecteren en in ere houden. Andere Belgische clubs? Neen, die pistes heb ik nooit echt onderzocht.”

Een brexit zal er niet snel volgen, stelt de 48-jarige Bloom. “Stabiliteit is de enige gezonde basis voor een voetbalclub. Ik ben hier voor de lange termijn. De doelstelling is om zo snel mogelijk te promoveren naar de hoogste klasse. Maar dat zal moeilijk worden. Alle tegenstanders in 1B zijn aan elkaar gewaagd. Maar ik zal me niet moeien met het beleid. Ik hoop wel zo vaak mogelijk aanwezig te zijn tijdens wedstrijden.”

De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen op het veld van promovendus Lommel laat Bloom nog aan zich voorbij gaan. Maar voor de thuiswedstrijd in het vernieuwde Joseph Mariënstadion tegen OH Leuven zal de nieuwe voorzitter wel van de partij zijn.

Sportief directeur Alex Hayes maakte de balans op voor de start van het nieuwe seizoen. “De kern van coach Luka Elsner is zo goed als rond. We hebben nog een maand de tijd om ons te versterken, maar veel nieuwe spelers zullen we niet meer halen”, aldus Hayes, die vooralsnog vooral buitenlandse en onbekende spelers recruteerde. “Ik geloof niet dat spelers met ervaring in Belgische competities een streepje voor hebben. Voetbal is een universele taal. De spelers die we halen, zullen zich wel aanpassen aan de competitie.”

In het kader van de persvoorstelling van clubvoorzitter Bloom, maakte Union ook bekend dat de Brit Alex Muzio benoemd is tot voorzitter van de raad van bestuur van de Brusselse volksclub. “In deze rol zal de heer Muzio toezicht houden op alle ontwikkelingen bij Union en zal hij de vergaderingen van de raad van bestuur van de club voorzitten.” Muzio, een zakenpartner van Bloom, zal ook de zoektocht naar een nieuwe CEO in goede banen leiden. Union is nog steeds op zoek naar een opvolger voor Jean-Marie Philips.