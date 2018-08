Barcelona snoept opnieuw toptransfer af van Italianen, deze keer is het Inter van Nainggolan het slachtoffer

Bij AS Roma zijn ze nog steeds niet goed van de transfer van de 21-jarige Braziliaan Malcom. Die leek op weg naar Rome maar koos in extremis voor FC Barcelona. De Blaugrana hebben nu weer toegeslagen, met Inter als kind van de rekening.

Het was een transfersaga die ze bij Roma niet snel zullen vergeten. De Italiaanse topclub en Bordeaux hadden hun akkoord over Malcom al aangekondigd en de Braziliaan zou niet veel later het vliegtuig pakken om zijn medische testen af te leggen. Tot Barça in allerlaatste instantie met een beter bod kwam. Malcom werd niet veel later voorsteld als ploegmaat van Lionel Messi.

Nu heeft Barcelona opnieuw toegeslagen. Inter werd al weken gelinkt aan Arturo Vidal, de Chileense stormram op het middenveld die weg mocht bij Bayern. Fans van de Nerazzurri droomden al van een fantastisch duo met Radja Nainggolan dat Juventus eindelijk nog eens weerwerk kon bieden in de strijd om de Italiaanse titel.

De manager van de Chileen werd gespot in Milaan en een deal leek in kannen en kruiken. Vidal zou eerst gehuurd worden en dan aangekocht kunnen worden voor 22 miljoen euro. Er lag een driejarig contract met een jaarsalaris van 4,5 miljoen voor hem klaar.

Inter begon echter ook te dromen van Luka Modric en dus werd er even getwijfeld in Milaan. Barcelona rook zijn kans en bood 30 miljoen voor Vidal. Alweer een beter bod dus dan zijn Italiaanse concurrent, die de Blaugrana ook hier te snel af zijn. Vidal wordt volgens Sport, Gianluca Di Marzio en Gerard Romero op korte termijn in Barcelona verwacht. Daar moet hij de opvolger worden van de naar China teruggekeerde Paulinho als box-to-boxspeler.

Catalonië - Italië 2-0...