Middelvingers, boegeroep en talloze beledigingen voor journalist op Trump-bijeenkomst: “Verrader!”

Een journalist van de Amerikaanse nieuwszender CNN is naar eigen zeggen bezorgd en “triest” nadat hij afgelopen week werd uitgejouwd door tientallen Trump-fans. Toen Jim Acosta aan zijn rechtstreeks nieuwsbericht over een bijeenkomst van de Republikeinse president in Tampa wilde beginnen, werd de zender waarvoor hij werkt uitgescholden en stond hij achter een zee van obscene gebaren. “We zouden onze landgenoten zo niet mogen behandelen”, schrijft de journalist op Twitter. “De media zijn niet de vijand.”

Het zit er al een tijdje bovenhands op tussen Donald Trump en “liberale” nieuwszenders zoals CNN. De president beschuldigt de media ervan fake news te verspreiden en eind juli mocht eenjournaliste van CNN niet aanwezig zijn op de persconferentie van Trump en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Het Witte Huis verklaarde toen dat de vrouw eerder “ongepaste” vragen had gesteld toen ze kritisch was voor het beleid van de Amerikaanse president.

Dinsdag werd tijdens een bijeenkomst van Donald Trump in de Amerikaanse staat Florida duidelijk dat zijn aanhangers de afkeer voor CNN delen. “CNN is waardeloos”, werd door tientallen kelen gescandeerd toen journalist en presentator Jim Acosta wilde berichten over de bijeenkomst. Heel wat aanhangers van de president staken hun middelvinger op en scholden Acosta uit voor “leugenaar” en “verrader”.

“Een voorbeeld van de trieste taferelen waarmee we werden geconfronteerd tijdens de bijeenkomst in Tampa”, schreef de teleurgestelde CNN-reporter op Twitter bij een video die hij van het roepende publiek maakte. “Ik ben erg bezorgd dat de vijandigheid die wordt aangewakkerd door Trump en conservatieve media ervoor zullen zorgen dat iemand gewond raakt.”