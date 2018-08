Vrouw doet haar beklag over “walgelijke hotelkamer”, en dan had ze nog niet eens onder de matras gekeken

Een vrouw uit Noord-Ierland heeft op sociale media haar beklag gedaan over de “walgelijke hotelkamer” waarin zij en haar gezin vorig weekend moesten slapen tijdens een trip naar Londen. De situatie was zelfs zo erg dat ze er de politie bij haalde.

Natasha Connor (33) had haar dochters Chelsea (11) en Sophie (15) een weekendje naar Londen cadeau gedaan. Ze kozen voor ‘The Park Hotel’ als verblijfplaats, omdat het dicht bij Buckingham Palace lag.

Bij het inchecken moest Natasha het hele verblijf meteen betalen. Toen ze uiteindelijk hun kamer in de kelder binnengingen, begrepen ze al snel waarom.

“Er kwam ons een walgelijke geur tegemoet”, schrijft ze op Facebook. “Het was even slikken, maar we besloten om ons weekend niet te laten vergallen en pakten onze koffers uit. Maar hoe meer ik rondkeek, hoe meer vuil ik zag. We wisten dat het een goedkoop hotel was, maar dit was er echt over.”

En toen keek ze onder de matras…

Toen ook de bedden kapot bleken, besliste Natasha foto’s te maken zodat ze later een klacht kon indienen. Om alles goed in beeld te brengen, keek ze ook onder de matras van het bed waarin haar dochters hadden geslapen.

“Wat we daar vonden, schokte ons pas echt”, zegt ze. “Er lagen drie grote messen. Mijn dochters waren echt bang.”

Voor Natasha was het een traumatische ervaring, aangezien haar vader achttien jaar geleden doodgestoken werd. “Ik had al gehoord over de vele steekpartijen dit jaar in Londen en had me daar al ongerust in gemaakt”, klinkt het. “Maar om dan messen te vinden onder je matras… Ik vraag me af waarvoor ze gediend kunnen hebben. En waarom ze daar lagen.”

Geen begrip

Het gezin besliste uiteindelijk de politie op te bellen, die de messen kwam ophalen. Nadien ging Natasha naar de receptie om haar geld terug te eisen. Daar kreeg ze te horen dat de baas er niet was en dat niemand zijn nummer had. Ook tijdens een later telefonisch gesprek kon ze de manager niet spreken.

“Het is belachelijk. We krijgen ons geld niet terug en ze laten me zelfs niet met de manager praten. Messen op je kamers hebben, is iets ernstig.”

Om die reden postte de vrouw haar verhaal op sociale media. Ook de Britse krant ‘The Sun’ probeerde nog het hotel in kwestie te bereiken, maar werd weggestuurd met “geen commentaar”.