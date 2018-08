Apple als eerste privébedrijf ooit meer dan duizend miljard waard

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft donderdag als eerste private onderneming ooit een beurswaarde van 1.000 miljard (ofwel 1 biljoen) dollar bereikt.

De symbolische drempel werd om 11.48 uur (17.48 uur Belgische tijd) kortstondig op de beurs van New York bereikt. Eén afzonderlijk aandeel van de iPhone-producent was op dat tijdstip 207,05 dollar waard, of 2,8 procent meer dan de slotkoers van woensdag. In totaal zijn er 4.829.926.000 aandelen van Apple in omloop, waardoor nipt de kaap van 1.000 miljard dollar (omgerekend zowat 860 miljard euro) kon worden gehaald.

De huidige Apple-euforie wordt ondersteund door de positieve kwartaalcijfers, die woensdag werden bekendgemaakt. Vooral de verkoop van duurdere smartphones zoals de iPhone X leverde het concern fors meer winst op.

De grens van de 1.000.000.000.000 dollar kon in het verleden nog nooit door een ander privaat bedrijf worden doorbroken. Enkel het Chinese staatsbedrijf PetroChina was bij zijn beursintroductie in 2007 al even voorbij die drempel geraakt, om snel daarna echter weer aan waarde te verliezen.

Tweemaal België

De omvang van de Amerikaanse computer- en smartphoneproducent is duizelingwekkend. Het bedrijf is meer dan het dubbele waard van het jaarlijkse bruto binnenlands product van België. Of meer dan alle aandelen op de Brusselse én Amsterdamse beurs samen, met inbegrip van kleppers als AB InBev, Shell en Philips.

Het record zat er al enkele dagen aan te komen. De koers van het Apple-aandeel was de voorbije dagen flink omhoog gegaan na bijzonder sterke omzet - en winstcijfers voor het tweede kwartaal. De beleggers en analisten op Wall Street geloven er rotsvast in dat Apple ook in de tweede jaarhelft zal blijven scoren, onder meer met nieuwe iPhone-toestellen.