Tot 44 graden Celsius in Spanje

Grote delen van Spanje kreunen onder de eerste grote hittegolf van de zomer. De staatsweerdienst Aemet deelde donderdag mee dat extreem warme wind uit Noord-Afrika voor de hoge temperaturen verantwoordelijk is. Vooral het zuidwesten en het centrum van het land zijn getroffen. Minstens tot zondag is er geen soelaas in zicht, klinkt het.

In de valleien rond de rivieren Tajo, Guadiana en Guadalquivir kan het kwik de komende dagen naar 44 graden Celsius stijgen, waarschuwden de meteorologen. Ook op Mallorca is de alarmfase geel van kracht met temperaturen van rond de 38 graden Celsius, aldus de lokale media. In Madrid wordt voor vrijdag eveneens 40 graden verwacht. De nachten blijven tropische warm: het kwik zakt momenteel in vele delen van het land niet meer onder de 20 graden.

Wie aangenamere temperaturen zoekt, moet verder naar het zuiden afzakken. Slechts in de beide Noord-Afrikaanse exclaves Ceuta en Melilla en op de Canarische Eilanden stijgt het kwik niet boven de 30 graden Celsius.