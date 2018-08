Deze vier vrouwen kiezen voor een nieuwe voornaam: “Beschaamd omdat hij zo marginaal klinkt”

Sinds 1 augustus kan het: je voornaam op een snelle, eenvoudige en goedkope manier veranderen aan het loket van de burgerlijke stand. Geen administratieve rompslomp via de overheidsdienst Justitie meer, geen rekening tot 490 euro meer. Goed nieuws voor de mensen die de vroegere procedure te duur of te omslachtig vonden. Deze vier vrouwen dienden hun aanvraag al in of zetten binnenkort de stap.