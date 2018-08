Zeebrugse priester met dood bedreigd voor hulp aan transmigranten: “Maar ik blijf mensen in nood helpen”

Brugge / Zeebrugge - De Zeebrugse priester die zich inzet voor de vluchtelingen in de kustgemeente krijgt doodsbedreigingen. Een aantal inwoners neemt het niet dat hij de transmigranten blijft verdedigen. “Maar ik blijf mensen in nood helpen”, zegt hij.

“Uw dagen zijn geteld. U zal hier niet lang meer rondlopen.” Dergelijke bedreigingen krijgt de Zeebrugse priester Fernand Maréchal (69) de laatste tijd toegestuurd. De reden: hij geeft de vluchtelingen in Zeebrugge dagelijks eten en dat zorgt bij sommige inwoners van de kustgemeente voor wrevel. “Ze zeggen dat ik ze op die manier aantrek en dat ze hier dan komen stelen”, zegt de priester. “Maar als ik ze geen eten geef gaan ze net nog meer stelen.”

Het is al lang geen geheim meer dat de priester zich sinds jaar en dag over de vluchtelingen die in Zeebrugge toestromen ontfermt. Al verschillende jaren zorgt hij voor eten en soms een slaapplaats. Hij krijgt daar lof voor, maar niet van iedereen. Omdat er de laatste tijd opnieuw meer vluchtelingen in het straatbeeld te zien is én de sfeer in Zeebrugge bitsiger wordt, klinken die stemmen ook weer luider.

“Ik probeer er rustig bij te blijven. Maar leuk is het natuurlijk niet”, aldus de priester.