De brandweer heeft donderdagnamiddag een koe gered uit een modderpoel in Doel. Het anderhalf jaar oude rund Mariska was in de plas gesukkeld tijdens een middagje grazen ter hoogte van Zoetenberm. Dankzij zeven brandweermannen kon het dier na een half uur weer op het droge worden getrokken. Na nog een gratis douche werd de melkkoe door de eigenaar meegenomen om te bekomen in de stal.