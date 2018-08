Ex-Anderlecht-speler Guillaume Gillet gaat in Franse tweede klasse voetballen

LENS - Guillaume Gillet gaat een derde avontuur in Frankrijk aan. De 22-voudige Rode Duivel, die eerder uitkwam voor SC Bastia en FC Nantes, tekende een contract bij RC Lens uit de Ligue 2. De ex-middenvelder van AA Gent en Anderlecht zat zonder club nadat zijn contract bij Olympiakos Piraeus deze zomer in onderling overleg werd ontbonden. Gillet werd eerder meermaals gelinkt aan Antwerp, maar kiest dus opnieuw voor een avontuur in het buitenland. Details over de contractduur zijn nog niet bekend.

“Met Gillet halen we opnieuw een ervaren speler binnen. Dat is nodig om een goed kader te vormen voor de jongeren in onze kern. Een speler die in de Champions League tegen Barcelona en Sporting Lissabon heeft gespeeld is zeker een verrijking voor onze club”, aldus Eric Roy, sportief manager van Lens op de clubwebsite.

“Guillaume is vorige maand onze sportaccommodaties al komen bezoeken. We hebben toen meteen een band proberen opbouwen. En dat schijnt aardig gelukt te zijn, want Guillaume sloeg aanbiedingen af van meerdere clubs. Zijn komst onderstreept dus volop de ambities van de club.” .