“Deze mails zullen mijn onschuld bewijzen”: Harvey Weinstein slaat terug

Harvey Weinstein is niet van plan om zich zomaar te laten veroordelen voor het seksueel grensoverschrijdend verdrag waarvan meerdere vrouwen hem beschuldigen. Hij heeft via zijn advocaten veertig e-mails bezorgd aan de rechters waaruit volgens hen blijkt dat de seks met een van de vrouwen met wederzijdse toestemming was. Dat meldt TMZ.

Weinstein zegt met de veertig mails te kunnen aantonen dat hij met een van de vrouwen die hem van aanranding of verkrachting beschuldigen gewoon seks heeft gehad, met wederzijdse toestemming. De mails zouden net na de seks gestuurd zijn en er zou een vrouw op te zien zijn die haar gevoelens voor hem duidelijk toont.

De onder vuur liggende filmproducent maakte de mails niet eerder openbaar omdat hij er geen toegang toe had. De man werd ontslagen bij zijn bedrijf, The Weinstein Company, en de mails waren verzonden naar zijn account daar. Zijn advocaten hebben er nu wel toegang toe gekregen en vragen toestemming om de mails te laten gelden als bewijsmateriaal om de beschuldiging in te trekken.

De e-mails draaien rond één zaak, en dus niet over de twee andere incidenten waarvan Weinstein beschuldigd wordt. Hij blijft onschuldig pleiten.