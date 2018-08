“Trump wil met zijn aanvallen op de media twijfel doen ontstaan over verifieerbare feiten”

De Amerikaanse president Donald Trump schendt de persvrijheid door zijn berekende aanvallen tegen de media. Dat zegt een organisatie die de media monitort voor de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Trump heeft de gewoonte om mediaberichtgeving die kritisch is voor zijn regering, te bestempelen als “fake news”. Hij omschrijft de media ook regelmatig als “vijanden van het Amerikaanse volk”.

“Met die aanvallen op de pers vergroot Trump het risico van geweld tegen journalisten”, zeggen David Kaye en Edison Lanza, de rapporteurs over meningsvrijheid voor de VN en voor de Mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Foto: AP

“Zijn aanvallen zijn strategisch, ze zijn bedoeld om het vertrouwen in de berichtgeving te ondermijnen en twijfel te doen ontstaan over verifieerbare feiten”, zeggen beide mannen in een verklaring die tegelijk in Genève en in Washington is vrijgegeven. “Deze aanvallen zijn diametraal tegengesteld aan de verplichting die het land heeft om persvrijheid en mensenrechten te respecteren”, voegden ze eraan toe.

Terwijl Trump en anderen in zijn regering betrouwbare berichtgeving over vervuiling, fraude, criminele feiten en desinformatie in twijfel trekken, heeft de president nog niet één keer kunnen aantonen dat een bericht gebaseerd was op slechte bedoelingen”, zeggen de experts.