Parkeerwachter aangevallen nadat hij bon had uitgeschreven

Menen - Een parkeerwachter in Menen verstuikte onlangs zijn enkel toen de eigenaar van de auto waarvoor hij een bon had uitgeschreven, agressief reageerde. Weinigen die niet vloeken als ze een parkeerwachter een boete voor hun auto zien uitschrijven. Maar wat als die woede ook tot fysiek geweld leidt?

Zondagmiddag overkwam het een parkeerwachter in de Rijselstraat in Menen. Toen hij een Franse auto op de bon zette, kwam de bestuurder net aan. “Die ging niet akkoord en gaf onze medewerker twee duwen. Zo verstuikte de parkeerwachter zijn enkel”, verklaart CEO Thomas Bimson van Indigo. “De man werd binnengebracht op de spoedafdeling van AZ Delta en bleek drie dagen arbeidsongeschikt.”

Het was overigens niet de eerste keer dat er geweld werd gebruikt tegen een parkeerwachter. Het is een probleem dat wel meer voorkomt. “Jaarlijks zijn er toch wel tot twaalf daden van agressie tegen onze medewerkers. De helft daarvan resulteert in arbeidsongeschiktheid.”

Toch gaat het volgens Bimson de goeie kant uit. “De job geraakt meer en meer ingeburgerd, waardoor het begrip gegroeid is”, zegt de CEO. “Ook de rechtspraak is geëvolueerd in de gunstige zin. Er zijn al heel wat vonnissen in ons voordeel uitgesproken nadat er geweld werd gebruikt tegen een van onze medewerkers.”

Anti-agressietraining

Ook andere parkeerbedrijven komen vaak in contact met geweldenaars. Peter Lamens van OPC, dat parkeerwachters heeft in Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem, maakte het ook al mee. “Onlangs waren er twee zware gevallen in Roeselare, maar gelukkig blijft het meestal enkel bij verbale uitlatingen”, klinkt het.

Nochtans doet de parkeerwachter enkel zijn job. “Hij is de sukkelaar die moet doen wat de stad of gemeente in het retributiereglement voorschrijft”, zegt Lamens. Toch probeert hij, net zoals bij Parko en Indigo, zijn werknemers te wapenen. “Ze krijgen anti-agressietraining en worden begeleid. Het is nu eenmaal zo dat het respect tegenover gezag de jongste jaren erg gedaald is.”