Groots proces tegen Elysium gestart, het kinderpornonetwerk dat elk soort pervert een platform bood

In Duitsland is een van de grootste processen ooit op het gebied van kinderporno is gestart. Vier mannen staan er terecht voor het oprichten en besturen van ‘Elysium’, een platform dat meer dan honderdduizend gebruikers toegang tot kinderporno gaf. Er werd niet enkel beeldmateriaal uitgewisseld, het netwerk werd ook gebruikt om afspraken te regelen waar kinderen seksueel misbruikt werden.

‘Elysium’ opereerde op het zogenaamde darknet, een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te betreden valt. Het netwerk was internationaal vertakt: er zijn chats ontdekt in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Voor het onderzoek werkte Europol dan ook samen met speurders uit Oostenrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Italië.

Virtuele wereld

Joachim P. was de beheerder van het platform. De 40-jarige man ging het darknet op toen hij zijn job kwijt raakte, nog amper vrienden had en nauwelijks geld had om wat deftig te eten te kopen. Zijn advocaat, Thomas Weiskirchner, zegt dat de beklaagde zich grotendeels uit het echte leven had teruggetrokken. Hij leefde liever in de virtuele wereld. “Hij zal bekennen. “Ongeveer 90 procent van de aantijgingen is correct”, klonk het bij de openbare aanklager.

Ook Michael G., Bernd M. en Frank M. staan terecht voor de oprichting van ‘Elysium’, dat blijkt uit gesprekken die ze voerden over de uitwisseling van kinderporno. Conversaties die steevast gestaafd werden met foto’s en films.

Tips om “veilig te werk te gaan”

De mannen konden ruim een half jaar straffeloos te werk gaan. Tot speurders een maas in het wansmakelijke net vonden door een fout in de codering van de website. Op dat moment waren al 87.000 gebruikers actief op de fora die de beklaagden opstartten en terabytes aan materiaal voorhanden dat het seksueel misbruik van kinderen aantoonde en verheerlijkte. Het doel van de oprichters? “Kinderporno voor het publiek toegankelijk maken.” Niet alleen zorgden ze voor materiaal, de site stond ook vol tips om “veilig te werk te gaan” en “de politie op afstand te houden”.

De server die werd gebruikt voor de website, werd niet verhuurd vanop een ver eiland in de Stille Oceaan, wel vanuit het Duitse Limburg.

Pervers kindermisbruik

‘Elysium’ bood elke pervert exact wat hij wilde, de “keuze” op de website werd zo divers mogelijk gehouden: “jongens” of “meisjes” stonden voor foto’s of filmpjes van kinderen tussen vijf en twaalf jaar oud, in de sectie “baby’s en kleuters” ging het om nog jongere kinderen. Daarnaast werd nog onderscheid gemaakt tussen onder meer “het inbrengen van voorwerpen”, “wederzijdse orale en vaginale geslachtsgemeenschap bij kinderen”, “close-ups van geslachtsdelen”, …

De beklaagden woonden in Hessen, Beieren en Baden-Württemberg. Hun leeftijd varieert van 40 tot 62. Drie van de vier mannen staan een celstraf van maximaal 10 jaar te wachten, de oudste wordt mogelijk voor langer veroordeeld wegens het misbruik van twee kinderen van amper vier en zes jaar oud.

Vandaag las de openbare aanklager drie uur lang alle aanklachten voor, het proces wordt verder gezet op 22 augustus.

