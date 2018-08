Bayern-voorzitter over transfer van Ronaldo: “Wij zouden nooit zoveel geld geven voor speler van 33”

Cristiano Ronaldo voor honderd miljoen euro naar Juventus, dat was dé transfer van de zomer. Maar heeft de Oude Dame daar nu echt een goede zaak mee gedaan? Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zegt dat ze het in München alvast nooit geriskeerd zouden hebben. “Wij zouden nooit zoveel geld investeren in een speler van 33”, tekende lokale krant Merkur op.

“Ik was verrast dat mijn collega Andrea Agnelli uiteindelijk besloten heeft toe te happen”, spreekt Rummenigge zijn verbazing uit tegenover de streekkrant.

Wat niet wil zeggen dat hij de transfer helemaal van de pot gerukt vindt. “Vanuit het standpunt van Juventus zit er ergens wel wat in, zeker omdat het Italiaanse voetbal onlangs terrein verloren heeft. Met deze grote transfer zullen de Italianen hopen het wereldvoetbal weer wat meer om hen te doen draaien.”

Maar nog volgens Rummenigge zijn zo’n investeringen niet nodig om de Champions League te winnen. “Kijk maar naar Real (dat vier van de laatste vijf edities won, nvdr), zij hebben de laatste jaren bijna niets meer uitgegeven.”

Karl-Heinz Rummenigge. Foto: Anadolu Agency

Spits Robert Lewandowski zal het niet graag horen. De Pool verweet Bayern München in het verleden al dat ze de portefeuille niet genoeg opentrokken. “Ook hij wilde andere oorden opzoeken, maar we hebben hem gezegd dat we hem niet gaan verkopen”, aldus Rummenigge. “We zijn zeer tevreden over hem en er loopt maar weinig vergelijkbaars op die positie. Hij blijft dus bij ons en dan maakt het niet uit of er nu 100 of 150 miljoen euro op tafel gelegd wordt.”