Uw gazon besproeien met leidingwater? Nog snel de spons over uw auto? Vlaamse professor ziet het u liever nooit doen

Met leidingwater het gazon besproeien of toch nog snel de spons over de auto halen? Dan heb je de voorbije weken onder een steen geleefd. Professor waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) ziet dit soort waterverspilling liever nooit gebeuren. “Droog of nat weer, eigenlijk moet het altijd code geel zijn.”

Sinds het begin van de metingen is het nog nooit zo droog geweest begin augustus, maar uitzonderlijk zullen we deze zomer over een aantal jaar niet vinden. “De gemiddelde neerslag in de zomer zal de komende ...