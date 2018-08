Schietpartij in militair ziekenhuis in Ohio

Het incident vond plaats op de Wright-Patterson Air Force Base, een vliegbasis in de Amerikaanse staat Ohio.

Marie Vanover, woordvoerder bij de WPAFB, zei dat rond 12.40 uur een oproep binnenkwam nadat er “een niet-gespecificeerd incident plaatsvond in gebouw 830”, in het ziekenhuis van de basis.

“Er zijn op dit moment geen verdere details beschikbaar,” klonk het. “Noodhulpverleners zijn onderweg. Alle WPAFB-poorten zijn gesloten. Personeelsleden zoeken dekking. Beperk communicatie tot noodgebruik.”

Our first priority in any emergency incident is to protect the men and women at Wright-Patt. Our base security forces defenders and fire department personnel are trained to quickly assess situations and take necessary action. An investigation is under way.