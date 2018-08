Vzw van Prins Laurent sleept Libische staat voor de rechter en eist liefst 50 miljoen euro

Met een arrest van een Brusselse rechtbank onder de arm daagt de ­oude vzw van prins Laurent de Libische staat voor een Luxemburgse rechter. De vzw, die in 2008 een peperduur herbebossingsproject ­opstartte in Libië, eist zo’n 50 miljoen euro nadat de Libiërs het ­contract eenzijdig opzegden.

Er is een nieuwe wending in de juridische strijd tussen een omstreden vzw van prins Laurent en de Libische staat. Alles draait rond een herbebossings­pro­ject in Libië dat de prins in 2008 opstartte met zijn vzw GSDT.

Laurent investeerde 70 miljoen euro om ­bomen te planten als bescherming tegen de toenemende verwoestijning van het land. Maar op een bepaald moment besloten de ­Libiërs het contract eenzijdig op te zeggen, waarop de prins zijn geld kwijtspeelde.

De vzw kreeg in 2011 een vereffenaar, die er tot op vandaag alles aan doet om zo veel ­mogelijk geld terug te vorderen.

In 2014 haalde die een eerste slag thuis: een Brusselse rechtbank velt een arrest waardoor de Libiërs zo’n 50 miljoen euro moeten ophoesten. Maar het land, dat in een enorme chaos is terechtgekomen na de dood van ­leider Moe’ammar ­Khadaffi in 2011, weigert dat.

Daarop ging de bekende onderzoeksrechter Michel Claise achter de fondsen aan die wijlen Khadaffi in ons land had opgeslagen, en die sinds 2011 bevroren zijn door de Verenigde Naties. Het gaat om maar liefst 15 miljard euro, waarvan het leeuwendeel bij de Belgische bank Euroclear.

Toch blijkt niet ál het geld bevroren. De rente die het enorme kapitaal genereert, vloeit tot op heden naar een rekening bij de Britse bank HSBC in Luxemburg, die op naam van een ­Libisch fonds staat.

Opvallend genoeg weet niemand wie toegang heeft tot dat geld. Het is dus een raadsel naar wie de naar schatting 300 miljoen euro per jaar aan intresten gaan.

En net daarom wijkt de oude vzw van Laurent uit naar Luxemburg. Aangezien het Belgische arrest onverminderd geldig is in dat buurland, daagt de vereffenaar de Libische staat voor een Luxemburgse rechter. Het proces zou binnen enkele maanden van start kunnen gaan.

Onvrede met regering

Het is overigens maar een van de twee juridische wegen die de advocaten bewandelen. In eigen land kijken ­Laurent en co. uit naar oktober, wanneer justitie beslist of er aanspraak kan worden gemaakt op het bevroren geld bij Euroclear in België.

Hoe dan ook klinkt er in de entourage van Laurent onvrede over de houding van zowel Euroclear als de federale regering. “Want die heeft bewust alle schuldeisers bijgestaan, behalve de vzw van de prins.”