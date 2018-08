Test-Aankoop versus Facebook, met als inzet e-mails die Zuckerberg en co absoluut geheim willen houden

In de marge van de groepsvordering die Test-Aankoop in ons land heeft opgestart tegen Facebook, mengt de consumentenorganisatie zich nu ook in een Californische rechtszaak tegen het sociale netwerk. Inzet vormen geheime e-mails van Facebook-toplui, ­documenten die Mark Zuckerberg en co. absoluut ‘vertrouwelijk’ willen houden.

Even terug in de tijd: in maart breekt het fameuze schandaal rond Cambridge Analytica los. Dat brengt aan het licht dat de gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers met derden werden ‘gedeeld’, zonder dat die daarmee hadden ingestemd. Een flagrante inbreuk op de wetgeving rond de privacy en de bescherming van de consument.

Begin april wordt Facebookbaas Mark Zuckerberg op de rooster gelegd door de Amerikaanse Senaat. “Mister Zuckerberg, hoe verdient Facebook geld?”, vraagt een oudere senator. “Mister ­senator, wij plaatsen advertenties”, antwoordt Mark Zuckerberg. Een op zijn minst onvolledig antwoord, daar zijn vriend en vijand het intussen wel over eens. Maar zolang Facebook geen openheid geeft over zijn economisch verdienmodel, valt zoiets onmogelijk te bewijzen.

“Nu wil het toeval dat Facebook in Californië in een rechtszaak is verwikkeld met een ontwikkelaar van apps”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

Al 25.6oo Belgen in groepsvordering

“In dat proces zijn e-mails opgedoken van hooggeplaatste personen bij Facebook, waarin wordt gediscussieerd over de commerciële strategie rond het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die Facebook heeft van zijn gebruikers”, legt November uit. “Die e-mails zijn razend interessant voor de collectieve rechtsvordering die in ons land op 29 oktober voorkomt en waarvoor zich al meer dan 25.6oo mensen hebben ingeschreven. Facebook probeert met alle mogelijke middelen te vermijden dat die ‘vertrouwelijke’ documenten openbaar worden en heeft de Amerikaanse rechter gevraagd om ze te ‘verzegelen’. Vrijdag (vandaag, nvdr.) behandelt de rechter onze vraag om de documenten toch publiek te maken. Een tweede zitting is gepland op 7 september.”

Test-Aankoop bevindt zich in goed gezelschap, zo blijkt: ook CNN, ­The New York Times en The Guardian ­hebben een soortgelijke procedure ­opgestart.

INFO

Wie zich nog wil aansluiten bij de groepsvordering kan terecht op www.test-aankoop.be/actiefacebook