Vlaamse experte over kindermisbruik bij de kerk: “Er zullen nog schandalen losbarsten”

Vier jaar lang stond ze aan het hoofd van het Centrum ter Bescherming van het Kind, opgericht in de schoot van het Vaticaan om te strijden tegen kindermisbruik in de kerk. Nu trekt de West-Vlaamse theologe Karlijn Demasure (63) weer op onderzoek uit. “Om de problemen die er nog zijn in kaart te brengen”, zegt ze. “We beginnen nu pas te ontdekken dat ook religieuze zusters systematisch zijn misbruikt.”

“Recent kreeg ik een 25-jarige Française over de vloer. Ze vertelde hoe ze als 14-jarig meisje door een priester misbruikt is. Ze dacht dat het haar schuld was omdat ze gevoelens had voor die man. Ze ...