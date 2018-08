Vlaamse toerist (21) overleeft val van 30 meter: “Slaapwandelend over balkon gevallen”

De 21-jarige toerist uit Kampenhout die dinsdag van de negende verdieping van zijn hotel op Gran Canaria naar beneden viel, is uit zijn coma ontwaakt. De jongeman is er erg aan toe. “Maar het is een wonder dat hij het overleefd heeft”, klinkt het bij het personeel van hotel Anfi Del Mar. “Volgens de politie was de jongen aan het slaapwandelen toen het gebeurde.”

Student Maarten C. was samen met vrienden met vakantie in Gran Canaria, een van de Canarische Eilanden. Ze logeerden in het gigantische hotelcompex Anfi Del Mar aan de zuidkust, vlakbij het toeristische plaatsje Arguineguin, op een kamer op de negende verdieping. Maarten zou in de vroege ochtend plots opgestaan zijn. Hij wandelde ‘al slaapwandelend’ het terras af en stuikte dan over de balkonrand.

De jongen kwam dertig meter lager terecht op de koepel van het hotelrestaurant. Personeel haastte zich op het dak en kon de jongen de eerste zorgen toedienen, zo meldt een woordvoerder van het hotel. “Het is een wonder dat hij het overleefd heeft. Mijn collega’s konden eigenlijk niet geloven dat de jongeman nog ademde. Want de klap was enorm geweest.”

Ernstig gewond

De jongeman werd met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis vlakbij en dan naar een groter gespecialiseerd ziekenhuis in Las Palmas, de hoofdplaats van het eiland. Hij werd in een kunstmatige coma gebracht waaruit hij gisteren ontwaakte. De jongen maakt het naar omstandigheden behoorlijk. Hij zou niet meer in levensgevaar verkeren, al zijn de verwondingen die hij opliep zeer ernstig. Er is sprake van verschillende breuken aan beide benen en hielen, een gebroken milt, gebroken ribben. Toch is hij na twee dagen weer bij zijn positieven en kan hij alweer praten.

De ouders van de jongen reisden meteen af naar Gran Canaria. Ze wensten gisteren niet te reageren. Bij het hotel vernamen we nog dat de jongeman zeker niet onder invloed van wat dan ook was toen hij over de balkonrand viel. “De politie vertelde dat de jongen wellicht al slaapwandelend over de balkonrand ging”, zegt de woordvoerder van het hotel Anfi Del Mar nog. “Er is, nog volgens de politie, zeker geen alcohol in het spel. Maar het incident moet wel nog verder onderzocht worden.”