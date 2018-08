Koppen in het voetbal nog gevaarlijker voor vrouwen dan voor mannen

Er waren al eerder waarschuwingen dat koppen voor voetballers, zeker voor jeugdspelers, schadelijk is voor de hersenen. Nu toonde een Amerikaanse studie aan dat het voor vrouwen nog vijf keer gevaarlijker is. “Hoog tijd voor een reglementswijzing”, aldus specialist Patrick Seynaeve.

Senator Pol Vandendriessche, bijgetreden door Michel D’Hooghe (voorzitter van de medische commissie van de FIFA), waarschuwde al eerder voor de gevaren van koppen in het jeugdvoetbal, maar volgens het Amerikaanse vakblad Radiology is het gevaar in het vrouwenvoetbal nóg groter. Het beroept zich daarvoor op een onderzoek waarbij tussen 2013 en 2016 49 mannelijke en 49 vrouwelijke voetballers van gemiddeld 25,7 en 25,8 jaar per jaar respectievelijk gemiddeld 487 en 469 keer kopten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouwen vijf keer meer schade opliepen bij het koppen dan mannen, de hersenstam was bij de vrouwen vijf keer meer beschadigd. Bovendien bleken bij de vrouwen ook acht hersengebieden aangetast, bij de mannen slechts drie. De studie geeft geen uitleg voor de verschillen, die kunnen te wijten zijn aan de weerbaarheid van de nek, hormonen of genetische verschillen.

Onderzoeksleider Michael Lipton, professor aan het Medisch Centrum Albert Einstein in New York, raadt wel verder onderzoek aan om de risicofactoren te detecteren. Over de hele wereld voetballen zo’n 30 miljoen vrouwen.

“Ik beklemtoon nogmaals dat de voetbalbond en de overheid zich bij de minste twijfel toch moeten beraden over de veiligheid van spelers en speelsters”, herhaalt Vandendriessche.

Radioloog Patrick Seynaeve, verbonden aan het AZ Groeninge Kortrijk, sluit zich daarbij aan. Hij waarschuwde tien jaar geleden al na een radiologencongres in Chicago voor de gevaren van het koppen. “Uit onderzoeken in het American football bleek toen al het risico op hersenletsels. Stilaan komt er nu toch een bewustwording. Blijkbaar overweegt de FIFA nu wel een reglementswijziging waarbij niet langer meer mag worden ingegooid, wat veel meer luchtdduels impliceert, maar zal moeten worden ingetrapt. Het wordt hoog tijd.”

Minder sterke nekspieren

Dat het risico bij vrouwen groter is, verbaast hem enigszins. “Omdat de hersenen bij mannen en vrouwen relatief gelijk zijn. Een verklaring zou inderdaad wel de nekspieren kunnen zijn. Die zijn bij vrouwen minder sterk.”

Wat wel speelt, is de leeftijd. “Het spreekt dat het risico op posttraumatische letsels bij kinderen, bij wie de hersenen nog niet zijn volgroeid, nog groter is. Ik kan alleen hopen dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Ik voer al tien jaar een kruistocht.”