COMMENTAAR. Klein mirakel

Karlijn Demasure. Het is geen naam als een klok, maar die zou het moeten zijn. Ze is West-Vlaamse, theologe, en slaat de deur van het Vaticaan dicht. Vier jaar was ze baas van het Centrum voor Bescherming van het Kind. Het orgaan dat binnen de hoogste regionen – en vaak tegen hen in – streed tegen misbruik in de Kerk. Het interview met haar in deze krant is geen ontspannende terrasliteratuur. Het is wel even belangrijk als ontluisterend.