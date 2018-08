Zwaar ongeval bij Brugge: auto knalt tegen geparkeerde wagen en boom

Assebroek / Brugge - Bij een zwaar ongeval langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries raakte deze avond een man gewond. Hij knalde met zijn wagen tegen een geparkeerde auto en belandde tegen een boom. De materiële schade was groot, de fysieke viel dan weer mee.

Het ongeval gebeurde net voorbij de grens met Varsenare. De bestuurder reed richting Brugge en verloor ter hoogte van een verkeersgeleider de controle over het stuur. Hij knalde tegen een Volkswagen Polo die in de berm geparkeerd stond. Die laatste werd enkele meters verder gekatapulteerd. De andere wagen kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder zat bewusteloos in de wagen.

Het was buurtbewoner Marc Vandermeersch die als eerste bij het ongeval was. “De klap was echt enorm”, zegt hij. “Ik liep naar buiten en zag die auto staan. Die man zat nog in het wrak, maar bewoog niet meer. Toen hij bij kwam, vroeg ik hem of hij alles nog kon bewegen. Ik hielp hem uit zijn wagen en liet hem op een stoel zitten.”

De brandweer snelde ter plaatse, maar veel meer dan de rokende wagen afkoelen en de brokstukken opruimen konden zij niet meer doen. De politie zorgde ervoor dat de rijbaan werd afgesloten en het verkeer een tijdje werd omgeleid. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zowel zijn wagen als de geparkeerde auto zijn klaar voor de schroothoop.

“Serieus balen”, zegt Nicolas Bert (23), de eigenaar van die laatste. Hij was niet thuis, maar werd door zijn moeder verwittigd. “Echt niet fijn om je auto zo aan te treffen. Enkel de voetbal in de koffer lijkt nog intact. Ik had die wel al even, maar nu zal ik er wellicht enkel nog een schrootpremie voor krijgen. En dat weegt uiteraard niet op tegen de prijs van een nieuwe.”

Volgens buurtbewoner Marc is het niet het eerste ongeval dat er gebeurd sinds de rijbaan opnieuw werd aangelegd. “Bijna wekelijks vinden we hier spiegels of andere brokstukken. Mensen rijden hier veel te snel. En die verkeersgeleider is eigenlijk echt gevaarlijk. Bestuurders worden verrast. Het was eigenlijk wachten tot hier eens een ernstig ongeval zou gebeuren.”