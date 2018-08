CLUBNIEUWS. Dynamo Kiev wil spits weghalen bij Anderlecht, nieuwe spelers voor Kortrijk en Lokeren

De Oekraiense vicekampioen wil Isaac Kiese Thelin als opvolger van ­Mbokani en dat charmeert de spits van Anderlecht erg. KV Kortrijk en Lokeren hebben nieuwe spelers beet. Dat en nog veel meer in uw dagelijkse dosis clubnieuws.

RSC ANDERLECHT

Isaac Kiese Thelin (21) moet weg bij Anderlecht en de interesse in de Zweed wakkert aan. Het eerste aanbod kwam van Dynamo Kiev. De Oekraiense vicekampioen wil hem als opvolger van ­Mbokani en dat charmeert Thelin erg. Alleen deed ­Dynamo Kiev een voorstel om hem te huren met aankoopoptie en Anderlecht wil de spits liever verkopen. Tenzij Kiev met een serieus bod komt, prefereert RSCA andere oplossingen.

Newcastle en Lokomotiv Moskou werden geopperd. De Russische kampioen zou bereid zijn om enkele – 6? – miljoenen te betalen. Lokomotiv is ook zeker van de Champions League, terwijl Kiev zich nog doorheen de voorronde moet knokken.

Een van de problemen is dat veel clubs RSCA-spelers eerst willen huren. Zo wordt zo’n constructie ook geopperd bij Galatasaray en Teodorczyk, terwijl paars-wit liefst meteen 7,5 miljoen wil. Ook Kara wil het liefst meteen verkopen voor zo’n 5 miljoen. Fulham wordt in zijn geval naar voren geschoven.

KV KORTRIJK

De Oekraïner Andriy Batsula (26) van PFK Oleksandrija wordt de nieuwe linksachter. Hij kwam vorig jaar naar Kortrijk via ex-Cercle-speler Serenebrennikov, die nu makelaar is. De Boeck wil nog een middenvelder en een aanvaller. Het visum van Camara is in orde. Hij landde in Zaventem en traint vandaag weer mee. Rougeaux, Van Loo en de geschorste Kumordzi blijven onbeschikbaar. De ruimtes onder de hoofdtribune werden opgeknapt.

KRC GENK

De kans is groot dat Jakub Brabec volgende week zijn 26ste verjaardag viert in Istanbul. De Tsjechische verdediger heeft medische testen afgelegd bij de Turkse neo-eersteklasser Rizespor. Brabec speelde 52 wedstrijden voor RC Genk. Het gaat de goeie kant uit met Joakim Maehle, die zondag in Lokeren nog voortijdig van het veld moest met een gekneusde dijspier (ijsbeentje). De Deense rechtsachter kan normaal gezien vandaag de training hervatten en raakt klaar voor de derby.

LOKEREN

Lokeren heeft de 19-jarige Servische spits Djordje Jovanovic van Partizan Belgrado voor drie jaar met optie vastgelegd. Hij kost 400.000 euro.

AA GENT

Ricardo Avila, Panamees international van AA Gent, is op weg naar IFK Goteborg. Hij legde al medische tests af.

Deze week vertoeven de spelertjes van het Buffalo Talent Center in Oostduinkerke voor hun traditionele zomerstage, waarbij ze zich klaarstomen voor het nieuwe voetbalseizoen. Naast alle trainingen en leuke recreatie stond er ook nog een fijne verrassing op het programma. Dinsdagavond kregen zij immers het bezoek van Yves Vanderhaeghe, Peter Balette en Gunther Schepens.

KV OOSTENDE

KVO breit een vervolg aan zijn Maes Music Summer Pop-Up. Bij de thuismatch tegen RC Genk op 12 augustus zwaaien de poorten van het stadion al om 12 uur open. KVO-ambassadeur Sebastien Dewaele maakt dan spaghetti op het Maes Pils-plein. Vorig weekend beloofde hij dat als de fans tegen Moeskroen vijf keer Wieder en e wèreldploegsje zouden zingen. Diezelfde zondag komt KVO-icoon Tony Obi in dienst als vaste barman in de Kamalounge, die dan de nieuwe naam Tony's Pub krijgt.

ZULTE WAREGEM

Tardieu kon trainen zonder veel reactie. De beloften wonnen met 1-2 tegen Wetteren, Tailleu en De Smet scoorden. De eerste competitiematch van de beloften is uitgesteld tot 16 augustus omdat tegenstander Standard Europees speelt. Ex-speler en ex-beloftecoach Stijn Meert werkt nu voor KSV Roeselare.

CERCLE BRUGGE

Arnaud Lusamba is weer fit en komt morgen in aanmerking voor de match tegen Lokeren. Irvin Cardona blijft voor onbepaalde tijd out. Nabil Allioui, spits van AS Monaco, strijkt volgende week in Brugge neer. Fans die voor de match van morgen tegen Lokeren een ticket kopen voor de Oosttribune, krijgen er een gratis ticket bij.

WAASLAND-BEVEREN

Foulon en Ndao komen in vergelijking met vorig weekend in de selectie. Bizimana en Ndiaye vallen af. Hierdoor stijgen de kansen op een basisplaats voor nieuwkomer Francesco Forte. Op uitzondering van een revaliderende Dierckx is de groep volledig beschikbaar voor de eerste thuismatch. Door een puike abonnementenverkoop zal de partij tegen de Rouches plaatsvinden in een goed volgelopen Freethiel.

ANTWERP

Owusu moest woensdag afhaken met last aan de kuit en ook gisteren trainde hij individueel. Normaal gesproken geraakt hij wel speelklaar voor de match van zaterdag tegen Kortrijk. Ook Batubinsika en Buta ontbreken nog. Die laatste liep wat rondjes met de kinesist, maar heeft nog een lange weg af te leggen. Over de blessure van verdediger Batubinsika, die half mei uitviel met een scheur in de quadriceps, is Bölöni gefrustreerd.

STVV

Duckens Nazon liet gisteren de training schieten. De Haïtiaanse aanvaller kreeg een inspuiting in zijn rug en is aan de beterhand. Sekine (knie) hervatte de groepstrainingen, maar nam niet deel aan de wedstrijdvormen. Dat zal pas voor volgende week zijn. De laatste twee nieuwkomers Sankhon en Endo verteerden hun debuut met Jong STVV in Hades goed, maar geraken niet tijdig speelgerechtigd voor de derby.