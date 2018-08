AA Gent en RC Genk krijgen Poolse tegenstanders in voorrondes Europa League

Het Poolse Jagiellonia Bialystok wordt de tegenstander van AA Gent in de derde voorronde van de Europa League. Het nummer twee van Polen speelde in een spectaculaire terugmatch 4-4 gelijk tegen het Portugese Rio Ave, nadat het de heenmatch thuis met 1-0 had gewonnen. AA Gent speelt op donderdag 9 augustus om 20 uur eerst uit, op 16 augustus volgt de return in de Ghelamco Arena.

Ook RC Genk krijgt in de derde voorronde een Poolse tegenstander: Lech Poznan. Het nummer drie uit Polen had gisteravond verlengingen nodig tegen het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk, dat nog met 8 eindigde na drie rode kaarten vlak voor tijd. Poznan won uiteindelijk met 3-1, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Genk speelt komende donderdag eerst thuis.