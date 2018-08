Vrouw wordt onwel en bezwijkt op straat in Zonnebeke

Zonnebeke - De hulpdiensten zijn vrijdagochtend in alle vroegte opgeroepen naar de Beselarestraat in Zonnebeke. Een vrouw was daar onwel geworden.

De oproep kwam binnen om iets na vijf uur. Brandweer en ambulance moesten zich naar de Beselarestraat in Zonnebeke haasten.

Een vrouw die met haar dochter onderweg was met de wagen, was onverwachts onwel geworden. De dochter had de wagen aan de kant van de weg gezet en de hulpdiensten gealarmeerd. Maar de tussenkomst van de hulpdiensten kon niet baten. De vrouw overleed ter plaatse.