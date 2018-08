Ruim dertig meer zware ongevallen tijdens hittegolf

Brussel - Tijdens hittegolven gebeuren er op Belgische wegen 31 procent meer ongevallen met zwaargewonden dan op een doorsneedag. Ook het totale aantal letselongevallen ligt 15 procent hoger. Dat blijkt uit een analyse van veiligheidsinstituut Vias, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Dat erg warme dagen een impact hebben op het sterftecijfer is al langer bekend, maar nu blijken ze ook verantwoordelijk voor een stijging van het aantal letselongevallen en verkeersdoden. Vias vergeleek de gemiddelde ongevallencijfers in ons land met die tijdens ‘officiële’ hittegolven. Tussen 2005 en 2017 werden dagelijks 123 letselongevallen en 2,4 verkeersdoden geteld. Op een gemiddelde hittegolfdag - er waren er in totaal 60 - liep het aantal letselongevallen op tot 141 en het aantal doden tot 3,2. Het aantal ongevallen waarbij zwaargewonden vielen, steeg dan weer van 15 tot 19,7 per dag.

“Eén van de redenen is dat er bij warm weer meer voetgangers en fietsers zijn. En dat zijn nu eenmaal kwetsbare weggebruikers”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “Bovendien daalt de waakzaamheid van bestuurders door de hoge temperaturen.”