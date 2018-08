Te veel uitstoot? Pas de cijfers aan

Brussel - België vraagt Europa om de officiële hoeveelheid uitstoot van stikstofdioxides “naar beneden bij te stellen” zodat we de EU-limiet toch halen. De belangrijkste reden is de onverwacht hogere uitstoot van dieselwagens, schrijft De Morgen vrijdag.

In 2016 stootte België 6 miljoen kilogram stikstofdioxides (NOx) meer uit dan de Europese norm voor ons land van 176 miljoen kilogram per jaar. Wie de norm niet haalt, riskeert miljoenenboetes. Daarom vragen elf EU-landen die in 2016 gebuisd zijn, waaronder dus België, de Europese Commissie om “aanpassingen in de uitstootinventaris”.

België haalt de NOx-norm al sinds 2010 niet, waardoor de dreiging van boetes zich al langer aftekent. Dat er nu voor 2016 een aanpassing wordt gevraagd, vinden milieuorganisaties niet kunnen, vooral omdat dat het jaar was na dieselgate. In 2015 raakte bekend dat autoproducenten sjoemelden om de uitstoot van dieselwagens te verdoezelen.

“Je zou hopen dat overheden meer energie stoppen in het aanpakken van de luchtvervuiling dan in het zoeken van achterpoortjes”, zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zegt dat de normoverschrijding het gevolg is van fraude en dat het daarom “onaanvaardbaar (is) dat de belastingbetaler moet meebetalen” aan een boete.