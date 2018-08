Ivanka is het niet eens met vader Trump: media geen ‘vijanden van het volk’

Ivanka, Donald Trumps eigen dochter, heeft donderdag duidelijk gemaakt dat ze de ideeën van haar vader over de media, die hij bestempelt als ‘vijanden van het volk’, niet deelt. Op een bijeenkomst van nieuwssite Axios in Washington kreeg ze donderdag de vraag of ook zij de media beschouwt als ‘vijanden van het volk’? “Neen, dat doe ik niet.” Uit eigen ervaring weet ze wel hoe het aanvoelt om slachtoffer te zijn van valse berichtgeving. “Maar neen, ik heb niet het gevoel dat de media vijanden van het volk zijn.”

Trump reageerde via zijn favoriete mediakanaal Twitter. “Ze vroegen mijn dochter Ivanka of de media vijanden van het volk zijn. Ze zei correct ‘neen’. Het zijn de FAKENEWS, een groot deel van de media, die vijanden van het volk zijn.”

Foto: REUTERS

Trumps woordvoerster Sarah Sanders kreeg donderdag op een persconferentie in het Witte Huis de vraag of ze de mening van Ivanka Trump deelt. Sanders ontweek de vraag, nam geen standpunt in en liet na om de aantijgingen tegen de media te ontkennen. Sanders zei dat ze in naam van de president spreekt en dat die zijn mening al duidelijk heeft gemaakt.

Niet alleen in eigen land, maar ook internationaal krijgt Trump kritiek op zijn aanvallen op de media. “Zijn aanvallen zijn strategisch, ondergraven het vertrouwen in de berichtgeving en zaaien twijfel over verifieerbare feiten”, schreven de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties en de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten, David Kaye en Edison Lanza donderdag.

Foto: AFP