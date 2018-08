Tiener (18) duwt jongetje (8) van platform van waterglijbaan, omdat hij zelf niet wil wachten

Een achtjarige jongen is van het platform van een waterglijbaan gegooid in een attractiepark in het Amerikaanse Minneapolis. Hij maakte dinsdag een val van ruim negen meter en eindigde op het beton. De politie heeft ondertussen een tiener opgepakt, die de jongen optilde en over de reling duwde.

Het was druk in het Apple Valley Aquatic Center, toen de tiener en de achtjarige jongen aan het aanschuiven waren in de rij om een spectaculaire waterglijbaan op te kunnen. En dat was niet naar de zin van Roman Adams. “Er was geen ruzie, geen geduw, geen gesprek: deze persoon gooide gewoon dit arme kind omlaag’’, verklaarde de lokale politiechef, Nick Francis, tegen Star Tribune.

De jongeman werd meteen gearresteerd. Volgens de politiebronnen zou hij een ontwikkelingsstoornis gehad hebben en onder begeleiding naar het waterpark gekomen zijn. De agenten onderzoeken nu of die begeleider ook in de rij stond, en of die mogelijk de tiener had kunnen tegenhouden.

De achtjarige jongen overleefde als bij wonder de zware val. Hij was bij bewustzijn toen de politie en hulpdiensten arriveerden. “Het kind is stabiel, maar hij heeft meerdere botbreuken. Hij zal nu talloze operaties moeten ondergaan”, aldus Francis. Het waterpark bleef de dag van het voorval gesloten, maar is nu opnieuw geopend.