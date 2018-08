Russische spionne werkte jarenlang in Amerikaanse ambassade in Moskou

Een Russische spionne heeft jarenlang, zonder herkend te worden, in de Amerikaanse ambassade in Moskou gewerkt. Pas recent ontmaskerde de contraspionage van de Verenigde Staten de vrouw. Dat bericht The Guardian donderdag.

Omdat de vrouw aan de slag was voor de Secret Service, de veiligheidsdienst die onder meer verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president, had ze meer dan tien jaar lang toegang tot informatie en e-mails van inlichtingendiensten. Ze zou die ook aan de Russische binnenlandse inlichtingendienst FSB doorgespeeld hebben.

Om een schandaal en een pijnlijk onderzoek te vermijden, zou de spionne vorige zomer “onopvallend” ontslagen zijn, schrijft The Guardian. De Secret Service wou geen commentaar geven op de concrete zaak. Naast beveiliging van Amerikaanse presidenten voert de Secret Service ook onderzoeken naar financiële en cybercriminaliteit. Vertegenwoordigers van de Secret Service zijn in verschillende Amerikaanse ambassades in het buitenland actief.