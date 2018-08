60% werknemers afgeleid door smartphone op het werk

60% van de Belgen wordt tijdens de werkuren vaak tot altijd door zijn gsm afgeleid en nog het vaakst van al door notificaties van sms’en of WhatsApp. Dat blijkt uit een poll van rekruteringsbureau Hays.

Waaraan verliezen mensen procentueel het vaakst hun aandacht op de werkvloer?

sms en/of WhatsApp: 64% sociale media zoals Facebook en Instagram: 22% privé e-mail en telefoongesprekken: 13% (online) games: 1%

Concrete afspraken

Om een nadelig effect op de werkprestaties te vermijden is het noodzakelijk dat een werkgever concrete afspraken maakt met het personeel over privégebruik van de smartphone. Maar werkgevers moeten ook voldoende vertrouwen hebben in hun personeel.

“Regels of etiquette kunnen helpen om het smartphonegebruik binnen de perken te houden”, weet Elise Denecker, Head of People & Culture bij Hays. “Je werkgever kan afspreken om geen smartphones te gebruiken tijdens meetings of om mobiele telefoons tijdens het werk altijd op stil te zetten zodat collega’s niet gestoord worden. Als werknemer je eigen verantwoordelijkheid nemen is echter nog efficiënter dan het moeten stellen van regels door de werkgever.”

