Romelu Lukaku maakt droom waar in New York: ontmoeting met rapper Jay-Z

Romelu Lukaku geniet in New York van zijn laatste dagen welverdiende vakantie vooraleer hij opnieuw afzakt naar Manchester United voor de start van de Premier League. Vannacht woonde hij er vanop de eerste rij in het MetLife Stadium een concert bij van Beyonce en Jay-Z. Achteraf ontmoette hij de bekende rapper achter de schermen. “Dreams come true”, postte de Rode Duivel achteraf op Instagram.

Eerder deze week poseerde Lukaku ook in de legendarische Golden Couch van Roc Nation, het entertainmentbedrijf opgericht door Jay-Z. In deze zetel poseerden al heel wat bekende muzikanten, maar dat Lukaku hen achternagaat, is niet onlogisch. Hij is zelf klant bij Roc Nation Sports, dat de Rode Duivel promoot in de ­Verenigde Staten.