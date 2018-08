Grote haai voor de kust van Mallorca jaagt toeristen de stuipen op het lijf

De toeristen voor de kust van Mallorca moesten zich donderdagnamiddag meteen uit de voeten maken voor een grote haai. De roofvis zwom opvallend dicht bij de kustlijn en zorgde voor paniek bij de strandgangers. Enkele uren later maakte het stadsbestuur van Manacor bekend dat het dier is overleden.

Het ging om een blauwe haai van ruim twee meter lang die plots opdook in de buurt van Cala Domingos, een strand aan de oostkust dat gedurende de zomermaanden telkens op veel toeristen kan rekenen. Op videobeelden valt het dier te zien terwijl hij zich op amper enkele meters bevindt van een heleboel toeristen. Volgens lokale media leek het dier gedesoriënteerd in het rond te zwemmen.

De lokale politie besloot geen risico’s te nemen en liet het strand onmiddellijk sluiten. In samenwerking met de strandwachters en het personeel van het Palma Aquarium konden ze het dier uit het water verwijderen. “We vrezen voor zijn leven”, klonk het in een tweet van Salvament Aquàtic Illes Balears, het bedrijf dat de strandwachters aanlevert. “Het strand van Cala Domingos werd om drie uur ’s namiddags geëvacueerd.”

Niet eerste keer

De vrees voor een tragisch einde kwam ook uit. In de late namiddag liet het stadhuis van Manacor weten dat de haai was overleden. Een autopsie zal moeten uitwijzen wat de exacte oorzaken zijn van het overlijden.

Het is niet de eerste keer dat een blauwe haai werd gespot in Spanje. Integendeel, doordat er steeds meer exemplaren in de regio worden gesignaleerd, moesten er al verschillende stranden tijdelijk sluiten. In juni werd bijvoorbeeld een blauwe haai gespot voor de kust van het populaire Playa Arenal d’en Castell in Menorca. Ook toen mochten de toeristen een hele namiddag niet in zee vertoeven.