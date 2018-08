Romelu Lukaku verdedigt bekritiseerde José Mourinho: “Als je niet met hem overweg kan, stel dan geen vragen”

Het is een beetje hommeles bij Manchester United. Trainer José Mourinho ligt onder vuur na enkele negatieve uitspraken over zijn eigen team. Volgens de bookmakers wordt de Portugees zelfs de eerste Premier League-trainer die ontslagen zal worden. Hoog tijd om te reageren, dacht Romelu Lukaku. “Ik heb een totaal ander beeld van hem”, zegt de Rode Duivel in een reactie bij Business Insider.

Mourinho heeft ruzie met CEO Ed Woodward omdat hij openlijk het transferbeleid van Man United aanvalt en omdat hij in de VS op de vooravond van de wedstrijd tegen Real Madrid voor de International Champions Cup denigrerende opmerkingen maakte over zijn spelersgroep.

“Ik heb een totaal ander beeld van hem, eentje waarbij hij zeer cool is”, reageert Lukaku, die vroeger uit vakantie terugkeerde op vraag van ‘The Special One’. “Mensen moeten begrijpen dat we wedstrijden spelen om niet te verliezen. We willen winnen. En als je verliest, ben je boos en gefrustreerd. Bij hem kan je echt zien wanneer hij kwaad is, hij is nu eenmaal zo’n type persoon. Dus ik denk dat dit normaal is.”

“We moeten dit aanvaarden omdat hij onze trainer is, eentje die wil winnen. Als je daar niet mee kan omgaan, stel hem dan geen vragen. Hij moet zijn persoonlijkheid niet verbergen om een goed publiek imago te creëren”, vindt ‘Big Rom’.

Lukaku heef dan ook een goed band met Mourinho. “Het is leuk om voor hem te spelen, onze relatie zit goed. We maken grappen met elkaar. Soms stuurt hij mij handig advies maar ook grappige video’s en zo. Hij is een echte familiemens, zo ken ik hem toch.”