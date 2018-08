Trump over ongemakkelijke ontmoeting met de Queen: “Ik te laat? Zij liet mij wachten. Wat een prachtig bezoek”

De Amerikaanse president Donald Trump had vorige maand een ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth. Het bezoek verliep niet helemaal vlekkeloos en volgens protocol. Ook zou het Britse koningshuis helemaal niet zitten wachten op Trump. De Amerikaan heeft daar echter zijn eigen ideeën over. “Fake news. We konden het geweldig met elkaar vinden, daarom bleef ik te lang.”

Trump en zijn vrouw Melania brachten op 13 juli een bezoek aan Windsor Castle voor een ontmoeting met de Queen. Geen simpele klus, aangezien daar heel wat strikte protocollen bij komen kijken. Maar, geheel in stijl, trok de Amerikaanse president zich daar niets van aan. Zo liet hij de 92-jarige Britse een kwartier lang -in de zon- wachten.

Ook liep Trump tijdens een ronde langs de militaire erehaag voor de koningin, een grote faux pas. Bovendien zou de president veel langer op de koffie (of thee) zijn gebleven dan gewenst: er stond een gesprek van vijftien minuten op het programma, maar dat duurde uiteindelijk een uur.

Fake news

Daar klopt helemaal niets van, reageerde Trump deze week tijdens een optreden in Pennsylvania. “Het is walgelijk nepnieuws.” Te laat? Eerder het tegenovergestelde, vertelde hij de toehoorders, volgen The Telegraph. “Ik was gevraagd om thee te drinken met de koningin, die fantastisch is overigens. Echt geweldig. Ik was ongeveer vijftien minuten te vroeg en ik en mijn vrouw waren aan het wachten. Maar goed, het is de Queen, dus we hebben de tijd. Maar, ik was aan de vroege kant.”

Foto: AFP

Dat hij veel lang bleef dan gewenst, sprak Trump eveneens tegen. “Ik wist het niet, maar het bezoek zou slechts vijftien minuten duren, maar dat werd uiteindelijk een uur. Dat kwam omdat we het zo goed konden vinden. Zij (Elizabeth, nvdr.) vond onze first lady (Melania, nvdr.) heel aardig en andersom ook. We konden het geweldig met elkaar vinden. En als je het gezellig hebt, vliegt de tijd. Het was een prachtig bezoek die middag”, concludeerde Trump.

Afwezige prinsen en subtiele steken

De vraag is of de Britse royals dat ook zo ervaren hebben. De prinsen Charles en William zouden vooraf al te kennen hebben gegeven niet betrokken te willen zijn bij het bezoek van Trump. Van hen ontbrak ieder spoor. De Queen zelf zou dan weer op subtiele wijze steken hebben uitgedeeld naar haar hooggeplaatste gast.