Francken furieus op Vlaamse advocaten over opsluiting van families:“Hij vergist zich van vijand en is duidelijk aan vakantie toe”

“Een zoveelste opengrenzen-ngo met een links-activistische agenda.” Staats­secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert furieus op de kritiek van de Orde van Vlaamse Balies op de “family units”, waar hele uitgeprocedeerde gezinnen terechtkomen. Maar in één trek gooit Francken de Orde, die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt, en de Liga voor de Mensenrechten op een hoopje. “Duidelijk toe aan ­vakantie”, klinkt het bij de Orde.

Over een dikke week kan de Dienst Vreemdelingenzaken uitgeprocedeerde ouders én hun kinderen verplicht onderbrengen in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. De regering gaf groen licht, alles is netjes in wetteksten gegoten en de eerste family units, aparte gezinswoningen, staan er al.

Onbesproken is de maatregel evenwel niet. Driehonderd organisaties spraken zich al uit tégen, en daar kwam sinds deze week ook de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) bij. De organisatie, die alle Vlaamse advocaten groepeert, wijst erop dat die family units niet stroken met internationale verdragen die België heeft ondertekend. “Het maakt niet uit hoe opsluiting wordt genoemd”, zegt woordvoerder Hugo Lamon. “Het resultaat is dat kinderen hun vrijheid ontnemen een traumatische ervaring oplevert. Zij moeten niet boeten voor de administratieve situatie van hun ouders.”

Toe aan vakantie

Een standpunt dat bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duidelijk in het verkeerde keelgat schiet. “Die Orde doet gewoon aan politiek”, tweet hij. Om er vervolgens op te wijzen dat de Orde al hun zaken tegen zijn verstrengingen verloor. En dat hun voorzitster onlangs het onderspit moest delven in een debat op Radio 1 over de Vreemdelingenwet. “Ze had niet eens de laatste teksten gelezen.”

Maar Francken slaat de bal goed mis. “We hebben al twaalf jaar geen vrouwelijke voorzitter meer gehad”, klinkt het bij de Orde. “En we hebben nooit een zaak aangespannen tegen zijn beleid. De staatssecretaris is duidelijk toe aan vakantie.” Wie wel procedures aanspande is de Liga voor de Mensenrechten en hun voorzitster Kati Verstrepen. Zij is een advocate die veel kritiek heeft op het beleid van Francken. Van 2008 tot 2011 was ze ook bestuurslid van de OVB. “Maar dat was lang voor er sprake was van Francken”, zegt ze. “Nu spreek ik enkel in eigen naam of in naam van de Liga.”

Dat de Orde in zijn geheel ook links-activistisch zou zijn, wuift Lamon weg. Met 10.600 leden vind je advocaten van allerlei gepluimte in de rangen. “De rechtsstaat is niet links en niet rechts. Die is gewoon”, zegt Lamon. “Wij kijken naar de wet. België is in het verleden al veroordeeld voor dit soort situaties. Als de politici iets willen veranderen, dan moeten ze die internationale verdragen maar aanpassen.”

Francken, die wel degelijk met vakantie is, houdt ondanks alles voet bij stuk. “Verstrepen spreekt in naam van de Orde en ze hebben zich altijd verzet tegen verstrenging van de wetten.”