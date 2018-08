Man merkt dat weegschaal bij groente en kassa ander gewicht weergeven. Nu mag hij Albert Heijn niet meer binnen

De 63-jarige Fer Pusters heeft een winkelverbod bij de Albert Heijn in het Nederlandse Zetten (Gelderland). De man merkte dat de kassa op de groente- en fruitafdeling een ander gewicht aangaf dan die bij de kassa. Eindeloze discussies waren het gevolg, waardoor hij voorlopig niet meer welkom is in de lokale supermarkt.

Het begon allemaal vier jaar geleden met een zak sperziebonen. Fer had precies 400 gram afgewogen op de groente- en fruitafdeling, maar toen hij eenmaal thuis was en het kassaticket bestuurde, zag hij iets opvallends. “Thuis stond er 425 gram op de bon. Ik heb daar toen niets mee gedaan, maar ik werd wel alert op het verschil tussen de weegschaal in de winkel en de weegschaal bij de kassa”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Bij volgende keren met fruit merkte hij in twee gevallen opnieuw een verschil op, in beide gevallen van 15 gram. Fer kaartte toen zijn bevindingen wel aan bij de winkel. “Ik heb bij de informatiebalie mijn geld teruggekregen. Diezelfde middag vertelde de manager dat de weegschalen aan de kassa werden nagekeken.” Maar er veranderde niets, zegt hij. “Het probleem bleef zich voordoen.”

Miljoenen euro’s

Volgens Fer is één van de oorzaken de plek waar kassamedewerkers hun handen leggen. Dat levert kleine, maar, in totaal, prijzige verschillen op: “Dat doen ze niet met opzet, maar het beïnvloedt de weegschaal. Het verschil in grammen is niet veel, maar als je dat van iedere klant pakt, levert het miljoenen euro’s op.”

De boze klant ging ook te rade bij controleurs die de apparaten controleren. Daar kreeg hij telkens te horen dat er niets aan de hand was.

Vriendelijkheid hield een keer op

Toch gaf de Nederlander niet op. In vier jaar tijd deed hij 26 keer zijn beklag bij vier verschillende managers. “De eerste keer legde ik vriendelijk uit wat het probleem was. Daarna hield die vriendelijkheid wel een keer op, maar gewelddadig werd ik nooit en ik schold ook niet.”

Maar na een bepaalde tirade in maart was de maat vol voor de Zettense Albert Heijn. “Die dag sprak ik over oplichting en betrok daarbij ook andere wachtenden in de rij”, klink het. Dat moest Fer bekopen met een winkelverbod van een jaar. “Ik ben er eerder welkom als ik een overeenkomst teken om niet meer in discussie te gaan over de weegschalen. Dat ga ik niet doen.” Dus doet zijn vrouw nu boodschappen bij de Albert Heijn.

Zelden exacte gewicht

Het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’ deed in 2013 al eens een kleine winkelsteekproef naar weegschalen. Daaruit bleek dat de apparaten zelden het exacte gewicht aangeven. Bij de Nederlandse Consumentenbond komen incidenteel dergelijke klachten binnen, maar die “zijn niet in de orde van grootte dat wij er onderzoek naar hebben gedaan”.