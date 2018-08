Verdachte van zware vechtpartij bij optreden van Dimitri Vegas en Like Mike in Sportpaleis opgepakt in Nederland

Toon (met pet, rechterfoto) lag een week in coma. Links: DJ’s Dimitri Vegas en Like Mike deden zelf een oproep naar getuigen. Foto: Faroek

Antwerpen - De politie van Rotterdam heeft woensdag een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij een zware vechtpartij tijdens een optreden van dj’s Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis. Een man uit Nederland sloeg daarbij een Belgische concertganger in coma.

De feiten dateren van 15 december 2017. Een groep vrienden was in het Antwerpse Sportpaleis aanwezig voor een concert van dj’s Dimitri Vegas en Like Mike. De sfeer was uitgelaten. Tot de destijds 28-jarige Toon, een van de vrienden, plots een rake klap kreeg van een man met ontbloot bovenlijf. Het slachtoffer raakte zwaargewond, verkeerde zelfs enige tijd in levensgevaar en lag een week in coma.

De dader vertrok na zijn uithaal onmiddellijk uit het Sportpaleis, samen met een vrouw.

Video: Opsporing Verzocht

Poging tot doodslag

De recherche van de Antwerpse politie startte een onderzoek wegens poging tot doodslag. Eind april werd een lanceerde het Belgische dj-duo een oproep naar tips en getuigenissen in het programma ‘Faroek’. Er werden verschillende sporen onderzocht, maar het waren de beelden van de vechtpartij die via een anonieme tipgever waren binnengekomen, die de Antwerpse recherche naar Nederland leidden. Daar werd in het programma ‘Opsporing Verzocht’ eveneens een oproep naar getuigen gedaan.

52-jarige verdachte

Dat leidde naar verschillende verdachten. Na verschillende dode sporen, pakte de politie van Rotterdam woensdag een 52-jarige verdachte op, meldt de Antwerpse politie. De man werd herkend aan de hand van een Europees opsporingsbevel. Hij wordt voorgeleid bij de rechtbank van Amsterdam, die moet beslissen over zijn uitlevering aan ons land.