Doelman van Laurent Ciman geeft een live interview... tijdens de wedstrijd (en krijgt dan een goal binnen)

Woensdagnacht speelden de beste spelers uit de Major League Soccer, de MLS All-Stars, een oefenwedstrijd tegen Juventus in het kader van de International Champions Cup. Na 90 minuten stond het 1-1, waarna de Oude Dame de strafschoppenreeks won met 5-3. Laurent Ciman werd bij de goal van Juventus in de 21ste minuut afgetroefd door de jonge Andrea Favilli. Doelman Brad Guzan was al helemaal kansloos... of was hij afgeleid? De 33-jarige Amerikaan droeg een micro en gaf vlak voor de goal nog een live interview. Alles voor de show in de VS!

De goal van Favilli, waarbij Guzan volledig kansloos was: