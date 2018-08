Hoe is het om bij een bedrijf van 1.000 miljard te werken? Ex-medewerkers van Apple getuigen

Werkt iedereen er zeven dagen op zeven, dag en nacht? Hebben ze er bureaus van goud? Krijgt elke werknemer elke dag een dikke enveloppe toegestopt? Gaan ze over lijken om promotie te maken? Hoewel het normaal gezien strikt verboden is om te praten over de werkomstandigheden bij Apple hebben enkele ex-werknemers toch een boekje opengedaan over hoe het eraan toegaat bij het allereerste privébedrijf ooit dat 1.000 miljard dollar waard is.

Iedereen die praat, ligt buiten. Zonder pardon. Geen wonder dus dat er rond werken bij Apple nog altijd een mysterieus sfeertje hangt. Zelfs ex-werknemers zijn vaak nog erg voorzichtig als er naar hun periode bij de “Fruit Company” gevraagd wordt. Al zijn er ook anderen die - soms anoniem - wel iets durven te zeggen. En wat ze zeggen, is niet altijd even rooskleurig. Al kan dat natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat het om ex-werknemers gaat. Een overzichtje:

Geen tweede kansen

Apple heeft software die voorkomt dat potentiële stagiairs een tweede keer solliciteren. Als je aanvraag de eerste keer geweigerd, dan heb je je kans verkeken. “Werken bij Apple is zo’n gouden opportuniteit voor stagiairs dat Apple extreem kieskeurig kan zijn voor wie het binnenlaat. Ze werven dus alleen extreem getalenteerde mensen aan. Als je niet slaagt voor een eerste gesprek, dan zien zij dat als een bewijs van je onkunde”, aldus Frank Lazar. “Na mijn sollicitatiegesprek kreeg ik gewoon een simpele neen te horen”, getuigt ook Luis Abreu. “We verspillen onze tijd niet aan dommeriken.”

Het nieuwe hoofdkwartier van Apple in Cupertino. Foto: EPA

Overgewicht

Wie dan toch binnengeraakt, sleept maar beter niet te veel kilootjes te veel mee. “Er lopen veel fitte en goed uitziende mensen rond bij Apple”, aldus een anonieme getuigenis. “Het is gewoon belachelijk. Bijna iedereen is een atleet. Velen doen aan triatlons, wielrennen, marathons… Als je tien kilo overgewicht hebt, is het een heel lastige werkomgeving. Al kan het ook wel een extra motivatie zijn om er iets aan te doen. Ik ken mensen die 30 kilo zijn afgevallen tijdens hun periode bij Apple.”

Vuilnisbakken worden in de gaten gehouden

Met enkele voorbeelden benadrukt Tim Wu precies hoe belangrijk geheimhouding wel is bij Apple. “Er bestaan codenamen voor elk product, niemand mag er op een andere manier naar verwijzen. Medewerkers die deel uitmaken van de special teams mogen hun collega’s niet vertellen wat zij precies doen. Er hangen overal zwarte gordijnen, de ruiten zijn getint en zelfs de vuilnisbakken worden nauwlettend in de gaten gehouden. Om zeker te zijn dat er niets vertrouwelijk naar buiten gaat.”

Apple bepaalt waarover je praat met je echtgenote

Justin Maxwell was een tijdlang ‘user interface’-ontwikkelaar, ook hij stoorde zich aan de verregaande geheimdoenerij. “Als ik nog bij Apple werkte, zou ik niet op deze vraag antwoorden. Het veiligheidsbeleid breidt zich niet alleen uit naar wat je op een blog zet, naar wat je zegt tijdens interviews of spreekbeurten, maar zelf tot wat je zegt tegen je eigen vrouw. De meesten respecteren dat. Wie dat niet doet, wordt vriendelijk verzocht iets anders te zoeken.”

Vergaderingen om 4 uur ’s ochtends

“Ik herinner me nog goed de glazige ogen van de ontwikkelaars”, schrijft voormalige codeschrijver David Graham. “Ze moesten elke dag om 4 uur ’s ochtends opdagen voor vergaderingen, zodat toplui die zich in andere tijdzones bevonden de vergaderingen ook virtueel konden bijwonen. Om dan toch nog tot ’s avonds door te werken. Ik ben ervan overtuigd dat hun persoonlijke leven er danig door werd verstoord.”

12 september 2017. Apple-CEO Tim Cook stelt de nieuwe iPhone X voor aan de wereld. Foto: AFP

Je krijgt zelfs e-mails in het ziekenhuis

Voormalige werknemer Ben Farrell schreef in een blog waarom hij het bedrijf heeft verlaten. “In de voorbije weken heb ik een gemeen virus opgelopen na een muggenbeet”, luidde het eerder. “Ik moest er zelfs een tijdje voor naar het ziekenhuis. In plaats van steunbetuigingen van collega’s kreeg ik echter een mailtje dat mijn presentatie dringend af moest zijn. Zelfs op de ochtend van mijn trouw werd ik nog lastiggevallen via de telefoon en e-mail. Ik moest een rapportje doorsturen, want iemand had het per ongeluk verwijderd.”

Zondag werkdag

Don Melton, de voormalige directeur van internettechnologieën, verklaarde in een podcast dat zondag voor iedereen een werkdag was. “De volgende dag was het bestuursvergadering. Je zat de hele dag voor je computer én tegelijk was je bezig op je telefoon. Het maakte niets uit of je iets anders te doen had die dag.”

Eigen producten niet te betalen

Wie bij Apple binnenraakt, kan in de meeste gevallen wel rekenen op een mooi loon. Zelfs als je niet tot het hogere bestuur behoort. Als software-ingenieur verdien je al snel 101.794 dollar (bijna 88.000 euro) per jaar en voor een senior hardware-ingenieur loopt dat al op tot 124.893 dollar (107.600 euro). De best betaalde functie (niet-kader) is die van art director. Die krijgen 133.664 dollar per jaar, ofwel zo’n 115.000 euro per jaar.

Wie het minder getroffen heeft, zijn de medewerkers van de Apple Stores. Die krijgen vaak zo weinig betaald dat ze de producten die ze aan de man moeten brengen, niet zelf kunnen betalen. “Ik had ooit een collega die zich diep in de schulden heeft gestoken om toch maar de laatste nieuwe snufjes te kopen”, zegt een voormalige verkoper. “Echt gek. Een van de winkelmanagers is zelfs moeten opstappen omdat hij zijn huur niet meer kon betalen. Meer nog: met zijn managersalaris kon hij zelfs geen nieuwe flat vinden. Hij is opgestapt en opnieuw bij zijn ouders gaan wonen. Hij was 40.”

Foto: AFP

Aanpassingen in taal en punctuatie

Omdat er ondanks de verregaande maatregelen toch soms iets naar de buitenwereld lekt, heeft Apple ook enkele maatregelen om de bron van dat lek te achterhalen. “Bij interne communicatie worden er vaak aanpassingen gedaan. Een ander woordje, een ander leesteken… De ene collega krijgt een iets andere e-mail dan de andere”, luidt het. “Zo kunnen ze snel zien wie de mail heeft gelekt.”

Geheime interne cultuur

Volgens Wei Sun, een voormalige software-ingenieur, heerst er binnen het bedrijf ook een speciale cultuur. “Bij Apple is zowat alles anders dan bij andere bedrijven. Ongewone gebruiken, vreemde kantoorrituelen… Het is belangrijk dat je die cultuur zo snel mogelijk opneemt, anders wordt je een buitenbeentje. Tip: stel in je eerste maand zo veel mogelijk vragen. Over alles.”

Op het kantoor, ofwel ziek of dood

Van thuis werken is geen optie. Nooit. “Het bedrijf wil iedereen face to face, elke dag. Daar maken ze ook geen geheim van. Je bent elke dag op kantoor. Anders ben je ziek, ofwel dood. Niemand houdt in de gaten hoe lang je er elke dag bent, maar je moet er wel zijn.”

